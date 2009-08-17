Організм може вилікувати розсіяний склероз своєю "химерою"

Стратегія лікування розсіяного склерозу, як і інших аутоіммунних захворювань, полягає в тому, що у хворого пригнічують імунітет. За допомогою медикаментів знижують кількість імунних клітин, які із захисників перетворилися на ворогів. Проте достатньо ефективного і безпечного лікування досі не винайшли.

Команда дослідників з університету Макгилла (Монреаль, Канада) за допомогою фахівців з Монреальського університету експериментально викликала у мишей аналог людського розсіяного склерозу - його називають експериментальний аутоіммунний енцефаломієліт.

Для лікування хворих мишей дослідники створили синтетичну речовину - химеру з двох різних білків. У ній об`єдналися білки інтерлейкін-15 і гранулоцит-макрофаг-колонієстимулюючий чинник. Цікаво, що окремо як той, так і інший білок стимулюють імунну систему. Але їх поєднання, яке одержало назву GIFT15, має прямо протилежні властивості.

Головний і спинний мозок мишей учені піддали аналізу і виявили, що після лікування залишилося набагато менше імунних клітин, що атакують нервові волокна, ніж у мишей, яких не намагалися лікувати. Це означає, що обробка речовиною перетворила В-лімфоцити з клітин, що викликають імунну відповідь, в клітини, що пригнічують імунітет.

Автори вважають, що їх метод клітинної терапії можна використовувати в клінічній практиці для лікування розсіяного склерозу і інших аутоіммунних захворювань людини. Вони опублікували результати своєї роботи в журналі Nature Medicine.

infox.ru