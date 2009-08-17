Чаювання знімає стрес

Церемонія чаювання допомагає істотно зменшити неспокій і тривогу, викликані пережитим стресом, повідомила британська газета Daily Telegraph з посиланням на дослідження психологів Лондонського університету.

Згідно висновкам учених, одна чашка чаю знижує роздратування мінімум на 4%. Якщо ж провести цілу чайну церемонію, то рівень стресу може знизитися на 25%. Причому, як відзначили психологи, такий високий ефект досягається не тільки завдяки заспокійливим властивостям самого напою.

Величезну роль в справі боротьби із стресом грає також ритуал чаювання. Як показало дослідження, людина залучається до символічності процесу і забуває про свої повсякденні проблеми.

"Соціально-психологічні аспекти чаювання підсилюють дію позитиву на наше тіло і мозок", - заявив в інтерв`ю газеті керівник дослідження Малколм Кросс.

vzglyad.ru