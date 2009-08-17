Розкрили секрет акупунктури?

Акупунктура тисячоліттями широко використовується в східно-азіатській медицині. Тепер американські лікарі Університету Мічігану вважають, що акупунктура дійсно може позбавити пацієнта від больових симптомів шляхом активації в тілі природних болезаспокійливих. Проте яким чином подібний спосіб терапії працює на клітинному рівні, ученим значною мірою невідомо.

Використовуючи аналізи сканування головного мозку, медики вперше знайшли докази впливу традиційної китайської акупунктури на довгострокову здатність мозку регулювати больові симптоми. Неврологи зафіксували, що за допомогою акупунктури підвищується активність рецепторів в ділянках мозку, які контролюють процеси ослаблення больових сигналів. Головним чином під час акупунктури зачіпається робота поясної звивини, таламуса і мигдалини. Опіоїдні болезаспокійливі, такі, як морфін або кодеїн, також впливають на ці рецептори в головному і спинному мозку.

Коли пацієнтки почали проходити курс китайської акупунктури, вони припинили приймати які-небудь лікарські препарати проти болю. Через місяць томографія головного мозку показала істотне зменшення больових ознак. Акупунктура така ж ефективна в придушенні хронічного болю, як і відомі медикаменти, упевнені терапевти.

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