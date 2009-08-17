Як показали останні дослідження, свіжовичавлений апельсиновий сік ... лікує серце. Учені дійшли висновку, що апельсиновий сік містить велику кількість антиоксиданту, який сприяє нормалізації роботи серця і кровоносних судин, знижує ризик високого тиску. Більш того, він підвищує ефективність функціонування кровоносних судин і грає важливу роль в зниженні пов`язаних з цією проблемою хворобами серця.

Крім того, як підтвердили дослідження, у великій кількості натуральні антиоксиданти містяться у винограді, чорному і зеленому чаї, чорному шоколаді, а також сирому /необробленому/ шоколаді, де кількість антиоксидантів втричі більша, ніж в готовому, вареному.

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