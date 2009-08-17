Навантаження знижує рівень холестерину в крові у жінок
10:11, 17 серпня 2009Країна
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Помірна фізична активність
Помірна фізична активність, наприклад, енергійна прогулянка, знижує рівень холестерину в крові у жінок, встановили американські учені.
Як повідомила газета "Нью-Йорк таймс", згідно з результатами дев`ятирічних досліджень, в ході яких спостерігалися 9 тис. дорослих жінок і чоловіків середнього віку, кожна година занять фізичними вправами помірного навантаження або півгодини енергійної прогулянки призводять до зниження на 4 міліграми на декалітр рівня "поганого" холестерину в крові у жінок. А в період після менопаузи цей показник ще вищий - 5,9 міліграм на декалітр.
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