Навантаження знижує рівень холестерину в крові у жінок

Помірна фізична активність, наприклад, енергійна прогулянка, знижує рівень холестерину в крові у жінок, встановили американські учені.

Як повідомила газета "Нью-Йорк таймс", згідно з результатами дев`ятирічних досліджень, в ході яких спостерігалися 9 тис. дорослих жінок і чоловіків середнього віку, кожна година занять фізичними вправами помірного навантаження або півгодини енергійної прогулянки призводять до зниження на 4 міліграми на декалітр рівня "поганого" холестерину в крові у жінок. А в період після менопаузи цей показник ще вищий - 5,9 міліграм на декалітр.

nazdor.ru