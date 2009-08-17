4 головних чинники захисту від хронічних хвороб

Дослідники визначили чотири головні чинники захисту здоров`я від найбільш поширених смертельних хронічних хвороб: підтримка нормальної маси тіла, відмова від куріння, регулярні фізичні вправи і збалансоване правильне харчування. У сукупності дотримання даних умов на 80% знижує ризики розвитку серцево-судинних хвороб, діабету і раку – хвороб, на які припадає найбільша кількість смертей у всьому світі.

Необхідно усвідомити важливість здорового способу життя у молодому віці, оскільки витоки багатьох захворювань, як і поведінкових і дієтичних звичок, походить з ранніх етапів життя, відзначають лікарі.

ami-tass.ru