До 1 вересня навчальні заклади столиці будуть готові

Головний державний санітарний лікар м. Києва Анатолій ПОНОМАРЕНКО заявляє, що до 1 вересня всі навчальні заклади столиці будуть готові до початку навчального процесу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

А.ПОНОМАРЕНКО спростував раніше розповсюджену у ЗМІ інформацію щодо непідготовленості столичних шкіл до початку нового навчального року. У листі Головного державного санітарного лікаря м. Києва до Київської міської державної адміністрації йдеться про те, що на сьогоднішній день проводиться велика робота з підготовки закладів освіти до нового навчального року.

«На сьогодні виконано вже 70% запропонованих заходів і їх виконання триває, – йдеться у листі Анатолія ПОНОМАРЕНКА, – грубих порушень санітарного законодавства при проведенні перевірок стану підготовки закладів освіти до нового 2009-2010 навчального року не виявлено».

Головний державний санітарний лікар м. Києва наголосив, що станом на 12.08.2009 р. акти прийому школи спеціальними комісіями не були підписані, адже робота комісій традиційно починається у другій половині серпня.

«Як свідчить багаторічний досвід роботи, до 1 вересня всі навчальні заклади готові до початку навчального процесу. Робота з підготовки навчальних закладів до початку навчального року продовжується, в тому числі за участю фахівців санепідслужби», – заявив А. ПОНОМАРЕНКО.

Заступник голови КМДА – начальник Головного управління освіти і науки Віталій ЖУРАВСЬКИЙ додав, що, за даними районних управлінь освіти, всі зауваження санітарно-епідеміологічної служби Києва беруться до уваги та опрацьовуються належним чином. Сьогодні В. ЖУРАВСЬКИЙ особисто перевірив підготовку шкіл до початку нового навчального року під час робочого об’їзду столичних закладів освіти.

Він підкреслив, що усі загальноосвітні навчальні заклади та дошкільні заклади міста Києва практично готові до нового навчального року. У більшості з них уже проведено косметичні та капітальні ремонти кабінетів, класних кімнат, коридорів, їдалень та спортивних залів.

«1 вересня за парти 528 київських шкіл сядуть майже 227 тисяч учнів. Уперше переступлять поріг школи 23 тисячі першокласників, що майже на 1,5 тисячі більше, ніж у попередньому 2008-2009 навчальному році”,- зазначив В. ЖУРАВСЬКИЙ.

Усі майбутні першокласники отримають подарункові набори від Київської міської державної адміністрації, до якого входять: Щоденник київського першокласника; книга «Ми кияни» з віршами та оповіданнями про видатних киян та визначні місця столиці; альбом для малювання та робочі зошити. На, що у міському бюджеті передбачено 600 тис. грн.», –

За його словами, першачки будуть вивчати експериментальний курс «Християнська етика в українській культурі», який з 2006 року впроваджено для вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах з метою духовно-морального розвитку дітей і прищеплення їм любові до ближнього, до України через ознайомлення з національним культурним надбанням, з християнськими моральними цінностями.

Вони будуть навчатись за посібником «Християнська етика в українській культурі. Дорога добра» – 1 клас. Попереднього навчального року вказаний експериментальний курс вивчали майже 16 тис. школярів у 144 загальноосвітніх навчальних закладах.

Мережа дошкільних навчальних закладів збережена та кількісно не змінилась. Проте, з урахуванням потреб, стану здоров дітей та інших чинників, мережа навчальних закладів змінюється якісно.

83 тис. дітей здобувають дошкільну освіту у 469 дошкільних навчальних закладах різних типів і форм власності столиці (проти 78 тис. дітей у 2008 році та 73 тис. дітей у 2007 році).

В.ЖУРАВСЬКИЙ зазначив, що позитивна динаміка народжуваності в Києві, яка спостерігається з 1999 року, вплинула на контингент дітей в дитячих садках і призвела до виникнення дефіциту місць в дошкільних навчальних закладах міста. З метою забезпечення дітей дошкільною освітою, починаючи з 2005 року, районними у м. Києві державними адміністраціями відновлюється робота непрацюючих груп у функціонуючих дошкільних навчальних закладах. Так, до початку 2009-2010 навчального року заплановано відновити 44 групи, які тривалий час не використовувались за призначенням.