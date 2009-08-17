Сьогодні - сонячно

17 серпня в Україні без опадів, лише вдень у західних областях місцями очікуються короткочасні дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі становитиме 9-14°, у південній частині 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 25-30°; на високогір`ї Карпат вночі 6-11°, вдень 13-18°.

У Києві та Київській області мінлива хмарність, без опадів. Температура у Києві вночі 11-13°, вдень 27-29°; по області вночі 9-14°, вдень 25-30°.