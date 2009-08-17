Херсонщина: 45-річну жінку укусив каракурт

На Херсонщині 45-річна жінка після укусу каракурта потрапила до реанімації.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Херсонській області, в селі Дружбівка Іванівського району 45-річну місцеву мешканку вкусив у праву руку отруйний павук каракурт.

Їй була надана медична допомога, але наразі постраждала в стані середньої тяжкості знаходиться в реанімаційному відділенні Іванівської районної лікарні.