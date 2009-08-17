Пиво зміцнює кістки у жінок?

Іспанські учені стверджують, що жінки, які п`ють пиво, мають міцніші кістки - такі дані опубліковані в журналі Nutrition.

Як показало дослідження, в якому взяли участь майже 1700 жінок, у тих з них, хто регулярно вживає пиво, кістки щільніші, ніж у непитущих.

Проте, на думку команди досліджень, причиною цього, швидше за все, є не стільки алкоголь, скільки особливі хімічні речовини рослинного походження - так звані фітогормони.

В той же час медики попереджають, що вживання більш ніж двох умовних одиниць алкоголю в день (приблизно така кількість міститься в 0,5 літра пива), негативним чином позначається на здоров`ї кісток.

Учені намагаються знайти засіб, який допоміг би жінкам зберігати здоров`я в літньому віці, - відомо, що після клімаксу жіночі кістки стають крихкішими.

Автори дослідження - група учених з Естремадурського університету - не рекомендують вживати пиво як засіб, зміцнюючий скелет, проте стверджують, що речовини, що містяться в пиві, так звані фітоестрогени, заслуговують проведення подальших досліджень.

Для участі в експерименті були відібрані жінки, середній вік яких склав 48 років.

Проте експерти підкреслюють, що межа між "здоровою" дозою алкоголю і кількістю, що завдає шкоди здоров`ю, може бути дуже тонкою.

korrespondent.net