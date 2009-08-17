Крим: чоловік постраждав від гвинта катера

У с. Морське (м. Саки, АР Крим) катер травмував жителя м. Харкова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, харків`янин, 1967 року народження, купався у фарватері відходу і підходу маломірних суден на відстані 4 м від берега і постраждав від гвинта катера, що відходив від берега.

Чоловік одержав рубані рани стегна, правого передпліччя, проникаючі рани черевної порожнини. У тяжкому стані його доставлено до хірургічного відділення сакської лікарні.

Розслідування інциденту проводить МВС. Катер арештований співробітниками міліції.