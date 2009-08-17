Донеччина: перевищення можливого рівня токсичних речовин немає

Перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) токсичних речовин в атмосферному повітрі в районі вибухів у Донецькій області не зафіксовано.

Про це УНІАН повідомила заступник Головного державного санітарного лікаря Донецької області Лариса ГУСЕВА.

За її словами, «хмара диму, що утворилася в результаті вибухів 16 серпня, на Ясиноватський район не пішла».

«Проби повітря брали в районі житлових будинків в Київському районі Донецька, куди вітром понесло хмару. За показниками хімічних і токсичних речовин, які ми одержали, їх ГДК в повітрі не перевищені», - відзначила Л.ГУСЕВА.

Вона також додала, що сьогодні вранці у район вибухів виїхала пересувна лабораторія санепідемстанції, і результати проб будуть відомі в другій половині дня.

Як повідомляв УНІАН, вчора вдень в Ясиноватському районі Донецької області, на території складу ТОВ „Союз”, де знаходилося 2 металевих одноповерхових складських приміщення площею 1260 кв. м кожний, в яких зберігалися 60 тонн піротехнічних виробів, зокрема, феєрверки, салюти і петарди, пролунало кілька вибухів з подальшим займанням. В результаті вибухів складські будівлі було зруйновано, через розлітання піротехніки, яка вибухала, на прилеглій території сталося займання сухої трави на площі 5 гектарів. На відстані 3 кілометрів від складу в садовому товаристві „Факел” згорів дачний дерев`яний будинок і пошкоджено вогнем 40 кв. м покрівлі іншого дачного будинку. О 19.00 підрозділами Державної пожежної охорони МНС займання сухої трави і дачних будинків було ліквідовано.

За словами очевидців, перший вибух був таким сильним, що в довколишніх будинках повилітали шибки. У небо піднялася величезна біло-чорна хмара, яку вітром віднесло у бік центру Донецька.