Крим: руку 4-річної дитини затягнуло в електром'ясорубку

Хлопчик у тяжкому стані доставлений до лікарні після того, як його праву руку затягнуло в електром`ясорубку. Це трапилося в Євпаторії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в автономії, інформація про нещасний випадок надійшла напередодні увечері.

Рятувальники розпиляли м`ясорубку, дістали звідти руку і надали дитині медичну допомогу. Стан хлопчика оцінюється як тяжкий. Він доставлений до лікарні в Сімферополі.

Це не єдиний нещасний випадок, що стався під час роботи з електроприладами в Криму.

Вранці в неділю надійшло повідомлення з села Ароматне в Бахчисарайскому районі - праву руку жінки затиснуло в сіноподрібнювач під час проведення робіт. «Кисть залишилася в барабані, самостійно вийняти руку жінка не змогла», - повідомили в МНС. Рятувальники перерізували вал подрібнювача, дістали руку і передали постраждалу лікарям. Жінка, 1978 року народження, госпіталізована до лікарні з діагнозом «відкритий перелом пальцьової фаланги, роздавлені рани 1-го і 2-го пальця правої кістки».