Експерименти на людях: у виноградний сік додавали...уран

На атомному реакторі в Дімоне, що на півдні Ізраїлю, в 1998 році проводилися експерименти на робітниках, заявив хімік Юліус Малек, недавно звільнений з даного підприємства.

За його словами, під час експериментів у виноградний або грейпфрутовий сік додавався уран, з тим щоб з`ясувати, чи виводиться цей радіоактивний матеріал з тіла разом з сечею.

Як повідомляє газета Гаарец, чотири місяці тому Юліус Малек звернувся до суду по трудових конфліктах міста Беер-Шеві з позовом до адміністрації підприємства. У своєму позові Мальок стверджує, що керівництво підприємства приділяє недостатньо уваги питанням безпеки на виробництві і охороні здоров`я.

Учений пропрацював на підприємстві 15 років. Одним з перших місць роботи Малека на підприємстві стала хімічна лабораторія, в якій, згодом, йому належало взяти участь в небезпечному експерименті. У позові указується, що керували дослідженням директор лабораторії і його помічник. Для участі в експерименті було залучено п`ять осіб, що знаходяться у дослідників в безпосередньому підпорядкуванні.

Малек вказує, що в той період він побоювався втратити роботу, і тому погодився взяти участь в експерименті. При цьому він відзначає, що з нього не узяли письмову підписку і не пояснили, які це може мати наслідку для його здоров`я. Керівники дослідження стверджували, що вони також приймають напої з добавкою урану. Проте, підкреслює адвокат Малека, це твердження викликає сумніви.

Як наголошується в заяві ученого, результати цього дослідження були опубліковані в журналі Health Physics. У статті були згадані імена учасників експерименту, хоча ніхто з працівників підприємства не давав на це своєї згоди.

Проте, як компенсація за звільнення Юліус Малек вимагає стягнути з підприємства 1,8 мільйона шекелів.

Тим часом, експерти у галузі охорони здоров`я по всьому світу стурбовані майбутньою вакцинацією людей від свинячого грипу. Так, лікар і видавець медичного журналу Arznei-Telegramm Вольфганг Беккер-Брюзер заявив, що вакцинація від А/ H1N1 може перетворитися на масовий експеримент над людьми.

korrespondent.net