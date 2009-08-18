Яйця захищають немовля від вроджених дефектів

Американські педіатри довели, що холін, знайдений в яйцях, має важливе значення для розвитку немовляти в материнській утробі. Лікарі проаналізували зразки крові серед 180 тис. вагітних жінок і порівняли їх з пробами тестів у 409 жінок з контрольної групи. Зразки були розглянуті на наявність маркерів, включаючи холін, фолієву кислоту, гомоцистеїн, метіонін і бетаін. Виявилось, що матері, які мали достатню кількість холіну в організмі, в 2,5 разу знижували ризик наявності у дитини природжених дефектів. На думку медиків Університету Стенфорда, результати дослідження відкривають нові можливості для запобігання серйозним вадам розвитку у дітей унаслідок розсувів дуг хребта.

Холін є одним їх найважливіших елементів, необхідних для основних функцій організму і нормальних процесів кожної клітини, включаючи роботу головного мозку, роботу печінки і обмін речовин.

Одне яйце на сніданок допомагає заповнити приблизно одну четвертую частину добової дози холіну, проте варто звернути увагу, що корисна речовина знайдена винятково в яєчному жовтку.

ami-tass.ru