З'явилася шкільна форма із захистом від променів мобільних

Вперше в Білорусі для школярів почали випускати одяг, що захищає від випромінювання мобільних телефонів.

Про це повідомила журналістам у Мінську начальник управління організації споживчого ринку непродовольчих товарів міністерства торгівлі Білорусі Ніна Пашко.

"Цього року для білоруських школярів випущений одяг з елементами, що захищають від випромінювання мобільних телефонів", - сказала Пашко.

За її словами, цього року випущена колекція одягу для хлопчиків і дівчаток з кишенями із спеціальної тканини, яка "не пропускає електромагнітне випромінювання мобільних телефонів".

korrespondent.net