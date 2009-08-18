З'явилася шкільна форма із захистом від променів мобільних
09:31, 18 серпня 2009Країна
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У Білорусі
Вперше в Білорусі для школярів почали випускати одяг, що захищає від випромінювання мобільних телефонів.
Про це повідомила журналістам у Мінську начальник управління організації споживчого ринку непродовольчих товарів міністерства торгівлі Білорусі Ніна Пашко.
"Цього року для білоруських школярів випущений одяг з елементами, що захищають від випромінювання мобільних телефонів", - сказала Пашко.
За її словами, цього року випущена колекція одягу для хлопчиків і дівчаток з кишенями із спеціальної тканини, яка "не пропускає електромагнітне випромінювання мобільних телефонів".
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