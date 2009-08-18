Полтавщина: опалювати школи можуть розпочати лише 1 листопада

У Полтавській області опалювальний сезон у школах може розпочатися лише 1 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на апаратній нараді в Полтавській облдержадміністарції заявив начальник управління освіти ОДА Володимир МІРОШНИЧЕНКО.

За його словами, всі 778 шкіл регіону почнуть навчальний процес з 1 вересня, але в жовтні в школах можуть виникнути значні проблеми з опалюванням. Найбільша вірогідність виникнення таких проблем через дефіцит бюджетних коштів у Машевському, Миргородському, Новосанжарському і Гадяцькому районах.

"Нам не вистачатиме по галузі 22 млн. 212 тис. грн. Якщо за температури зовнішнього повітря 8 градусів, то можна не почати 15 жовтня опалювальний сезон, враховуючи, що 26-31 жовтня в школах будуть канікули, і в цей період ми школи можемо не опалювати. Тобто, ми можемо почати опалювальний сезон з 1 листопада, і на цьому добре заощадити енергоносії й кошти", - запропонував В.МІРОШНИЧЕНКО.

У учасників апаратної наради пропозиція начальника управління утворення ОДА заперечень не викликала.