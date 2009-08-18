Маріуполь: невідомий вірус викликав застудні захворювання

Нинішнього літа в Маріуполі Донецької області реєструється зростання захворювань ОРВІ, не характерних для цієї пори року.

За словами начальника управління охорони здоров`я Маріупольської міськради Олександра ЖЕЛЕЗНЯКА, навіть узимку не завжди бувають такі високі показники захворюваності, повідомляється на міському сайті Маріуполя.

Так, на сьогодні в Орджонікідзевському районі міста цей показник перевищує епідпоріг на 15%. Серед хворих основну кількість складають маленькі діти. Що це за інфекція і який її збудник, що провокує підвищення температури тіла, слабкість і проявляється у вигляді симптомів простуди, в санепідемстанції не говорять.

"У госпіталізованих хворих ми беремо аналізи крові і мазки із зіву і носа. Після їх лабораторного дослідження можна буде сказати, що стало причиною цього захворювання", - зазначає завідуюча епідеміологічним відділом Орджонікідзевської СЕС Лариса НЕСТЕРЕНКО.

Фахівці СЕС говорять, що така кількість хворих не характерна для цієї пори року. Зазвичай спалах ОРВІ реєструється з жовтня по січень і ранньою весни. "За останні роки це, мабуть, перший випадок, коли в розпал літа реєструються простудні захворювання та ще в таких кількостях", - зазначила Л.НЕСТЕРЕНКО.

У свою чергу, завідуюча епідеміологічним відділом міської СЕС Тетяна НІКОШ підкреслила, що на показники захворюваності впливає і цвітіння карантинних трав, адже багато симптомів у хворих на ОРВІ і в алергиків однакові - закладений ніс, температура, загальне нездужання.

Медики закликають маріупольців не панікувати, запевняючи, що в цілому по місту вже йде зниження показників захворюваності – на 23%.