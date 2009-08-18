У Херсонський області зросла активність отруйних павуків

Цього року в Херсонський області зросла активність отруйних павуків каракуртів – від їхніх укусів вже постраждало 20 осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області, на сьогодні вже зареєстровано 20 випадків нападів павуків на людей. Минулого року на вказану дату було зареєстровано лише 14 таких випадків. Серед постраждалих від укусів павуків - четверо дітей, з яких троє - до п`яти років. Всім постраждалим була своєчасно надана медична допомога, тому за останні кілька років летальних випадків від укусів отруйних павуків не зафіксовано

Останній випадок стався у місті Нова Каховка, де 18-річну дівчину під час проведення робіт на городі вкусив у ногу каракурт. У стані середньої тяжкості постраждала була доставлена до реанімаційного відділення міської лікарні. У даний час життю людини вже нічого не загрожує.