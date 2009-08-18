МОЗ: обмежте поїздки в країни зі спалахами грипу A/H1N1

Міністерство охорони здоров`я України рекомендує українським громадянам обмежити поїздки в країни, в яких зафіксовані спалахи грипу A/H1N1.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Українського центру грипу і респіраторних інфекцій Міністерства охорони здоров`я України Олександр ГРИНЕВИЧ сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Заборонити ми не можемо, ми можемо тільки рекомендувати, і відповідні рекомендації були озвучені», - сказав О.ГРИНЕВИЧ.

За його словами, насамперед ідеться про Мексику, ряд штатів США, а також Великобританію, де зафіксовані найбільші спалахи захворювання на новий грипом.

У той же час директор центру зазначив, що якщо громадяни не можуть відмінити таку поїздку, то повинні забезпечити себе профілактичними засобами.

«У нас уже з`явилася інформація про випадки захворювання в Іспанії, Латвії, Литві, Голландії і Словенії. У цих країнах вже є невелика кількість випадків», - повідомив О.ГРИНЕВИЧ.