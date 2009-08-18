Вірус A/H1N1: епідемситуація цього року буде складною

Директор Українського центру грипу і респіраторних інфекцій Міністерства охорони здоров`я України Олександр ГРИНЕВИЧ прогнозує цього року складнішу епідемічну ситуацію у зв`язку з широким розповсюдженням вірусу A/H1N1 у світі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ГРИНЕВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Цей рік буде ускладнений тим, що ми чекаємо два спалахи: по-перше, це спалах сезонного грипу, а по-друге, пандемічного вірусу (свинячого грипу)», - сказав О.ГРИНЕВИЧ.

Директор центру нагадав, що щорічно Світова організація охорони здоров`я виділяє три віруси грипу, які можуть розповсюджуватися сезонно в різних регіонах.

«У цих умовах дуже важливо своєчасно провести профілактичні заходи, особливо в таких групах ризику, до яких відносяться люди, які працюють у сфері обслуговування, – аеропортах, митницях, лікарнях, які контактуватимуть з потенційними хворими», - додав він.

За словами О.ГРИНЕВИЧА, Міністерство охорони здоров`я рекомендуватиме громадянам проводити індивідуальні профілактичні заходи як за допомогою фармацевтичних засобів профілактики, так і за допомогою вакцини. «Сезонні вакцини вже створено, і вони з`являться в Україні у вересні. У нас більш як п`ять компаній мають реєстрацію сезонної вакцини», - уточнив представник Мінохоронздоров`я.

Директор центру додав, що випробування вакцини проти вірусу свинячого грипу ще не завершено.

«Для профілактики свинячого грипу можна використовувати фармацевтичні засоби, в яких вказана активність цього вірусу, і бажано використовувати ті засоби, які вже застосовувались у країнах, де зафіксовані спалахи свинячого грипу», - наголосив він.