У Криму катером травмовано ще одного відпочивальника

Туриста з російського міста Орел травмовано гвинтом катера в морі в Бахчисарайському районі Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в АРК, інформація про подію надійшла напередодні увечері.

Хлопець, 1987 року народження, був поранений катером на відстані 800 метрів від берега в курортному селі Піщане. Чергові водолази надали туристові допомогу. Його доставлено до лікарні з діагнозом "рвана рана ноги".

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня житель Харкова був тяжко травмований під час купання в морі гвинтом катера, що відчалював від берега, в сакському селі Морське на західному узбережжі Криму.