Чим небезпечний кофеїн?

Вчені з Норвезького університету науки і технологій заявляють, що кофеїн провокує головні болі.

Дослідження 50483 осіб показало, що сильними головними болями і мігренню частіше страждають ті, хто щодня вживає велику кількість кофеїну (понад 500 міліграм в день).

Цікаво, що понижене споживання кофеїну (125 міліграм в день) нітрохи не корисне, оскільки підвищує ймовірність хронічних головних болів, які можуть тривати по 14 і більше днів в місяць. Фахівцям важко пояснити, чому хронічні головні болі рідко мучать тих, хто п`є багато кофеїновмісних напоїв. Людям, для яких головний біль став проблемою, лікарі рекомендують понизити споживання кофеїну або відмовитися від нього зовсім.

Кофеїн може поступати в організм не тільки з кавою, чаєм і енергетичними напоями, але і з шоколадом або лікарськими препаратами. Ця речовина є стимулятором центральної нервової системи, що знімає сонливість і повертає бадьорість. Кофеїн повністю всмоктується шлунком і тонкою кишкою протягом 45 хвилин.

Нагадаємо також, що, згідно з іншими дослідженнями, вживання 300 і більше міліграм кофеїну в день може викликати галюцинації. Така кількість кофеїну міститься в трьох чашках натуральної кави, 7 чашках розчинної, 6 чашках міцного чаю, 9 баночках коли або чотирьох - напою Red Bull. Виникнення галюцинацій пояснюється тим, що кофеїн підсилює вироблення кортизолу - "гормону стресу".

compulenta.ru