Легкий спосіб обдурити апетит

Відомо, що ключ до успішного схуднення - навчитися пригнічувати апетит. Раніше вчені вважали, що картопля належить до продуктів, які сприяють виробленню великої кількості глюкози, що сприяє збільшенню ваги. Але тести показали, що люди, що вживають в їжу картоплю, в два рази довше не відчувають голоду і не страждають від надлишку ваги.

Важливо знати, що не будь-яка страва з картоплі корисна для фігури. Так, наприклад, цілим зварений теплий овоч не шкодить фігурі на відміну від гарячого пюре або смаженої картоплі. Запечена картопля теж не впливає на появу зайвої ваги.

Учені з`ясували, що в порції вареної картоплі (150-200 грамів) міститься лише 26 калорій. Крім того, картопля - прекрасне джерело енергії оскільки забезпечує організм всіма необхідними вітамінами, що дуже необхідне для тих, хто сидить на дієті.

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