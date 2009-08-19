Вперше в Європі матку видалили через пупок

Британські хірурги провели першу в Європі операцію по видаленню матки з доступом через пупок, повідомляє The Daily Telegraph. Операцію в Клініці Лондона (The London Clinic) виконав хірург Томас Інд (Thomas Ind).

Техніка операції з використанням одного розрізу істотно знижує її травматичность, крім того, доступ через пупок дозволяє приховати косметичний дефект (шрам), який залишається після втручання. Раніше вказаний метод використовувався британськими хірургами для видалення апендикса, жовчного міхура, пошкоджених нирок і кіст яєчників.

Першою пацієнткою, якою була виконана операція по видаленню матки з доступом через пупок, стала 46 літня мешканка англійського графства Суррей. Жінка, яка протягом декількох років страждала аденоміозом, звернулася по хірургічну допомогу з приводу постійного болю у тазу. В ході операції пацієнтці видали матку разом з шийкою, а також яєчники.

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