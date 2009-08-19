Йогурт може вилікувати виразку шлунку?

Для лікування виразки шлунку, викликаної хелікобактерною інфекцією, застосовують антибіотики. Але у 10-23% пацієнтів антибіотики не діють. В цьому випадку учені з Тайваню запропонували використовувати йогурт, що містить біфідо- і лактобактерії.

Було доведено, що вживання цього йогурту перед проведенням повторного курсу комбінованого лікування значно покращує результати. У експерименті, проведеному дослідниками, обстежували 138 пацієнтів, у яких не вдалося вилікувати хелікобактерну інфекцію після застосування трикомпонентної схеми лікування.

Частина пацієнтів, до проведення курсу терапії, вживала йогурт, частина - ні. Повторивши курс, від хелікобактера повністю позбулися 91% пацієнтів, що вживали йогурт і лише 77%, що не вживали цей продукт.

Учені так коментують свою роботу: "Бактерії, що містяться в йогурті, діють на H. pylori і зменшують їх вміст в організмі".

newsland.ru