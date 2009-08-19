Вакцина від грипу A/H1N1 викликає небезпечне захворювання?

Британське Агентство охорони здоров`я розіслало невропатологам повідомлення, в якому мовиться, що вакцинація від грипу A/H1N1 може привести до небезпечного захворювання нервової системи (синдрому Гієна-Барре), що веде до паралічу і дихальної недостатності і може мати летальний результат.

Як повідомляє телеканал "1+1", в посланні, розісланому 600 невропатологам, мовиться про результати застосування в Сполучених Штатах аналогічного щеплення в 1976 році. Тоді від вакцини, прищепленої 40 мільйонам американців, померли 25 чоловік. Від самого "свинячого грипу" тоді загинула лише одна людина.

Вірус "свинячого грипу" в новій вакцині небагато відрізняється від штаму 1976 року, але можливість розповсюдження синдрому Гієна-Барре залишається приводом для неспокою.

1plus1.ua