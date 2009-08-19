Чому деякі люди не товстіють

Ензим MGAT2, що знаходиться в кишечнику, визначає долю їжі, яку ми їмо, управляючи її перетравлюванням. Він або відправляє жири відразу у відходи, або перетворює їх на енергію.

Учені з Каліфорнії виявили, що миші, позбавлені гена, що відповідає за MGAT2, можуть їсти що завгодно і не накопичувати зайву вагу.

Дослідників з Університету Каліфорнії (Сан-Франциско) видалили у лабораторних мишей ген MGAT2, щоб подивитися, як їх організми реагуватимуть на різні види дієт.

Коли звичайних і змінених мишей тримали на маложирній дієті, і ті, і інші розвивалися однаково.

Але після переходу на дієту, що на 60% складається з жиру (так харчується середній американець), змінені особини стали важити на 40% менше нормальних мишей.

Як би там не було, зараз ще рано насідати на біг макі. Адже поки учені не розібралися, як управляти цим геном, наші організми зобов`язані перетравлювати їжу по-старому.

lekarna.ru