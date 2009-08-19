Запорізька область: виявлено 11 тонн небезпечного м'яса

У Запорізькій області виявлено 11 тонн небезпечної м`ясної продукції з Бразилії, Туреччини і країн Європи.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Запорізького главку міліції, "факти зберігання і збуту продукції імпортного виробництва без документів, підтверджуючих безпеку і якість м`яса, завезеного до України з Бразилії, Туреччини, Італії, Бельгії, Німеччини і Франції, були встановлені під час перевірок запорізьких великих оптово-роздрібних складів співробітниками ветеринарної міліції та Управління СБУ в Запорізькій області".

В цілому виявлено 11 тонн стегенець, курячого фаршу, індичачих хвостів і печінки, а також кісткових залишків.

На сьогодні вся продукція вилучена. Зібрані співробітниками СБУ і ветеринарної міліції матеріали передані в Запорізьку природоохоронну прокуратуру для прийняття процесуального рішення.