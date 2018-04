Чим шкідлива офісна робота

Учені з Інсбрукського університету імені Леопольда і Франца (Leopold-Franzens-Universitat Innsbruck) (Австрія) і Університету медицини і стоматології Нью-Джерсі (University of Medicine and Dentistry of New Jersey) під керівництвом доктора Арміна Вісталера (Armin Wisthaler) знайшли ще одну небезпечну хімічну сполуку в повітрі офісів. Це озон.

Як говорять автори роботи, цей активний окислювач виділяється при роботі ксероксів, пиловловлювачів, зволожувачів повітря, і, що не дивно, озонаторів. Виявляється, багато приладів, мета яких - покращувати якість повітря, навпаки, створюють безліч проблем для здоров`я людей. Як з`ясували Вісталер і його колеги, озон взаємодіє з ліпідами шкірного сала людини. При цьому виділяються речовини, що викликають роздратування шкіри і захворювання верхніх дихальних шляхів.

Природно, додають учені, що ненасичені терпеноїди, такі як сквалеон і ненасичені кислоти, можна зустріти не тільки в приміщеннях, але і у відкритому середовищі. Продукти, які утворюються при подібних реакціях, грають важливу роль в хімії атмосфери. "Причому їх роль явно недооцінюється. Вони впливають на кількість кисневих радикалів - сильних окислювачів. А від їх кількості залежить багато процесів в атмосфері", - додає доктор Вісталер.

infox.ru