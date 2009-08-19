У Донецьку після щеплення померло немовля

Вранці в лікарні імені Вишневського в Донецьку після зробленого щеплення від дифтерії і правця померла чотиримісячна дитина.

Цю інформацію інтернет-виданню "Остров" підтвердив начальник управління охорони здоров`я Донецької облдержадміністрації Олександр АНІЩЕНКО.

"Я можу сказати тільки одне, що проводиться службове розслідування, за результатами якого ми проінформуємо всіх, насамперед, Міністерство охорони здоров`я, прокуратуру і, звісно, пресу", - сказав він.

О.АНІЩЕНКО відмовився підтвердити чи спростувати чутки про те, що смерть дитини настала після зробленого їй щеплення.