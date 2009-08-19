У Донецьку після щеплення померло немовля
12:05, 19 серпня 2009Країна
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Вакцина від дифтерії і правця
Вранці в лікарні імені Вишневського в Донецьку після зробленого щеплення від дифтерії і правця померла чотиримісячна дитина.
Цю інформацію інтернет-виданню "Остров" підтвердив начальник управління охорони здоров`я Донецької облдержадміністрації Олександр АНІЩЕНКО.
"Я можу сказати тільки одне, що проводиться службове розслідування, за результатами якого ми проінформуємо всіх, насамперед, Міністерство охорони здоров`я, прокуратуру і, звісно, пресу", - сказав він.
О.АНІЩЕНКО відмовився підтвердити чи спростувати чутки про те, що смерть дитини настала після зробленого їй щеплення.
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