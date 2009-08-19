Чим корисна кремнієва вода?

Захоплення кремнієм і водою, настояною на його основі почалося зовсім недавно. Силіконовий мінерал кремній - чорний, темно-сірий або світлий - досить часто зустрічається в природі, і людина добре знайома з ним.

Кремінь - камінь, що поклав початок людської цивілізації. Кремінь служив матеріалом для виготовлення знарядь праці і полювання, з його допомогою здобували вогонь. Про цілющі властивості кременя згадується в трактатах стародавніх філософів. Його використовували для того, щоб зрізати бородавки, для обробки стін в приміщеннях, де зберігалося м`ясо, для присипки ран у вигляді порошку, що запобігало гангрені, кремнієві жорна на млинах дозволяли одержувати борошно з чудовими хлібопекарськими і смаковими якостями. Відвіку кремнієм викладали дно і внутрішню поверхню колодязів, оскільки було відмічено, що люди, що вживали воду з таких колодязів, менше хворіють, і така вода незвичайно прозора, смачна, цілюща. При взаємодії з водою кремінь змінює її властивості.

Активована кременем вода діє згубно на мікроорганізми, пригнічує бактерії, гниття і бродіння, в ній відбувається активне осадження сполук важких металів, вода стає чистою на вигляд і приємною на смак, вона довгий час не псується і набуває багатьох інших цілющих якостей.Що ж це таке – кремнієва вода? Кремнієва вода - це настоянка на темно-коричневому кремені, яку застосовують всередину і зовнішньо.

Кремній дійсно могутній активатор води і володіє значними бактерицидними властивостями. Вода не псується, довго зберігається, очищається. Але використовувати її як ліки потрібні з великою обережністю. Лікарі відмітили, що тим, хто має схильність до онкологічних захворювань, краще зовсім від неї відмовитися.

Кремнієвою водою можна лікувати пролежні, опіки, рани, попрілості, прищі, фурункули, нежить, ангіну (як полоскання). Дуже корисна така вода в косметиці: очищає шкіру, позбавляє від лупи, сприяє росту волосся. Проте поки не немає ніяких достовірних наукових даних, потверждающих її лікувальну дію на організм, ця вода має протипоказання, і поводитися з нею потрібно дуже обережно.

Кремнієва вода готується дуже просто. Потрібно опустити кремній в скляну або емальовану ємність з сирою або кип`яченою водою. Кількість кремнію повинна бути з розрахунку 1-3 г на 1-5-літрову банку. Для захисту від пилу і природного повітрообміну місткість потрібно накрити чистою марлевою серветкою і поставити в приміщення з кімнатною температурою і денним світлом, захистивши її від попадання прямих сонячних променів. Через 2-3 доби водою можна умиватися, полоскати горло, змащувати рани.

Також нею дуже корисно поливати квіти, городні культури (помідори, огірки), плодові дерева. Після одно- двократного використання камінь потрібно промити прохолодною водою і 2 години провітрювати на свіжому повітрі. При появі на поверхні камінчиків нашарувань або нальотів необхідно їх занурити в 2% розчин оцтової кислоти або підсолену воду на 2 години; потім сполоснути 2-3 рази звичайною водою і опустити на 2 години в розчин питної соди і знову сполоснути.

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