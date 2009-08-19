Великобританія: 2 летальні випадки через ліки від грипу А/H1N1

Британські лікарі стурбовані повідомленнями про нові випадки побічних ефектів і два летальні результати в результаті вживання препарату від свинячого грипу Таміфлю.

Урядові служби охорони здоров`я країни припускають, що ліки можуть викликати інсульт, взаємодіючи з препаратом варфарином (лікування тромбоемболії судин, профілактика аритмії і ін.), який приймають більш як 600 тисяч британців, не враховуючи споживачів по всьому світу. Проте відзначають, що така реакція може бути викликана (хоч і малоймовірно) самим грипом А/H1N1.

Медики і британські Органи з контролю продукції охорони здоров`я вже одержали повідомлення про такі випадки і закликали фахівців світу уважно проаналізувати ситуацію. Крім того, учора увечері експерти заявили, що небезпека нових смертей значно зросла у зв`язку з тим, що людей не попереджають про можливий ризик взаємодії Таміфлю з варфарином і іншими подібними ліками.

В ході клінічних випробувань Таміфлю не перевіряли на взаємодію з подібними ліками. Разом з тим, як помічають фахівці, інформація про побічні ефекти часто з`являється лише після того, як препарат виходить на декілька тисяч споживачів.

korrespondent.net