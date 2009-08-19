МОЗ: некоректно пов'язувати смерть дитини із щепленням

Міністерство охорони здоров’я України закликає представників ЗМІ “утриматись від гучних заголовків та повідомлень і не роздмухувати антивакцинальні настрої” до з’ясування обставин трагічного інциденту, пов’язаного із загибеллю немовляти на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби МОЗ, переданому УНІАН.

“Не дочекавшись результатів розслідування причин смерті, яка настала 17 серпня 2009 р., є некоректним тиражування інформації про зв`язок цієї трагедії зі щепленням”, – заявляють в МОЗ.

Також міністерство роз’яснює, що відповідно до чинного в Україні Календаря профілактичних щеплень (наказ МОЗ України від 03.02.2006р №48) дітям 1-го року життя передбачено за віком проведення щеплень проти таких інфекцій: дифтерії, кашлюку, правця, поліомієліту та інфекцій спричинених Haemophilus influenzae типу b. Для його виконання необхідне одночасне проведення (у віці 3,4 та 5 місяців життя) 3-х ін’єкцій. За таких умов збільшується ризик технічних помилок, підвищується ймовірність виникнення больового шоку у дитини, зростає психоемоційне навантаження для батьків і дітей та підвищується ризик розвитку післявакцинальних реакцій.

Світова практика імунопрофілактики значно розширила використання комбінованих вакцин. Їх кількість швидко збільшується – за останні роки почали використовувати близько 10 нових комбінованих вакцин. Комбіновані вакцини дозволяють одночасно щепити дітей з метою профілактики від декількох інфекцій.

На даний час в Україні існує лише одна зареєстрована вакцина – Пентаксим, яка у своєму складі містить компоненти від вищеназваних інфекцій. Перевагами цієї вакцини є значно менша реактогенність у порівнянні з вакцинами із цільноклітинним кашлюковим компонентом. Ця вакцина зареєстрована у 23 країнах світу і 17 країнах Європи.

На даний час в Україні вакциною Пентаксим, виробництва Санофі Пастер (Франція) щеплено біля 400 тис дітей. За даними післямаркетингового моніторингу щодо побічної дії вакцини, частота місцевих та загальних післявакцинальних реакцій не перевищувала показники якості, затверджені нормативною базою України. За період використання згаданої вакцини не зареєстровано жодного післявакцинального ускладнення.

Сьогодні деякі ЗМІ повідомили, що вранці 17 серпня в лікарні імені Вишневського в Донецьку після зробленого щеплення від дифтерії і правця померла чотиримісячна дитина.

Заступник головного державного санітарного лікаря Донецької області з епідеміологічних питань Тамара БЄЛОМЕРЯ сьогодні повідомила УНІАН, що лікарі поки що не вбачають причинно-наслідкового зв`язку між смертю немовляти і його вакцинацією.

Водночас, як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, за фактом смерті немовляти після вакцинації порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 140 Кримінального кодексу України («Неналежне виконання професійних обов`язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило собою смерть неповнолітнього»).

Покарання передбачає обмеження волі на строк до п`яти років або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У прес-службі уточнили, що проведення досудового слідства доручено Артемівському райвідділу міліції.