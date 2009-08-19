Легкий спосіб схуднути

Дослідники університету Нідерландів в ході тестів виявили незвичайний спосіб викликати інтерес до правильного харчування. Виявилося, що для цього досить показати жінці фотографію... спокусливого торта!

Психологи опитали 54 жінок і з`ясували їх звички в харчування. Потім випробовуваних розділили на групи і одним показали фотографію шоколадного торта, а іншим - картинку з квітами.

Після показу жінкам запропонували на вибір шматочок шоколадного торта або вівсяне печиво. Пані, які перед цим дивилися на торт, віддали перевагу вівсяному печиву. Група жінок, яким показували квітку, віддала перевагу солодкому торту.

Учені вважають, що вигляд шкідливої їжі спонукає людину харчуватися правильно. Фахівці пропонують помістити фотографії фастфуда на дверцятах холодильника тим, хто хоче дотримуватися правильного харчування.

health.passion.ru