У Росії 180 хворих на грип А/H1N1

У Росії підтверджено 180 випадків захворювання на грип А/H1N1.

Про це повідомив головний державний лікар РФ Геннадій ОНІЩЕНКО, передає Бі-Бі-Сі.

Проте, за словами Г.ОНІЩЕНКА, для такого захворювання, як грип, ця цифра "надзвичайно мала".

Водночас, глава Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) Маргарет ЧЕН заявила, що вакцина проти вірусу грипу А/H1N1 буде готова до жовтня.

За її словами, робота над створенням вакцини тривала близько півроку, і на сьогодні ведуться переговори з можливими виробниками медичного препарату.

ВООЗ на 6 серпня підтвердила смерть 1,462 тисяч осіб від вірусу грипу А/H1N1 в усьому світі, 177 тис. 457 людей захворіли цим видом грипу.