Донеччина: СЕС не дає дозвіл на функціонування 5 з 25 пляжів

У Донецькій області санітарно-епідеміологічна станція не дає дозвіл на функціонування п`яти з 25 громадських пляжів через антисанітарні умови.

Як повідомили УНІАН в облСЕС, за минулий тиждень два пляжі отримали дозвіл відновити роботу після усунення порушень.

Всього під контролем санітарно-епідеміологічної служби Донецької області перебувають 25 громадських пляжів, з яких 16 - на узбережжі Азовського моря і 9 - на водоймищах і річках.

На сьогодні відповідають чинним нормативам, мають паспорти і функціонують 13 морських пляжів: 3 - у Маріуполі, 4 - у Першотравневому районі і 6 – у Новоазовському районі. Інші 3 морських пляжу не відповідають нормативам унаслідок відсутності впорядкування (немає тіньових навісів, туалетів, душових тощо)

В облСЕС також відзначили, що на водоймищах і річках області на сьогодні функціонують 7 з 9 громадських пляжів: по одному – у Волноваському районі та Авдіївці; 3 – в Краснолиманському районі і 2 – в Дебальцеві.

В облСЕС наголосили, що контроль за станом місць масового відпочинку проводитиметься до закінчення оздоровчого сезону.