МОЗ проводить профілактику грипу і ГРВІ

У Міністерстві охорони здоров’я України запевняють, що існуюча система нагляду за захворюванністю на грип та ГРВІ дозволяє вчасно проводити профілактичні заходи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ України.

Як зазначили у МОЗ, проведення епідеміологічного та етіологічного моніторингу захворюваності є першочерговим завданням для раннього виявлення циркулюючих вірусів грипу.

При цьому для своєчасного проведення протигрипозних заходів закладами Держсанепідслужби України проводиться щоденний і щотижневий облік та аналіз захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції серед різних вікових і соціальних груп.

Також фахівцями проводиться узагальнення й аналіз оперативної інформації щодо захворюваності на грип та ГРВІ, визначення характеру ситуації та прогнозування динаміки епідемічного процесу, а також встановлення етіологічних факторів при підвищенні рівня захворюваності на ГРВІ та грип.

Крім того, як зазначили у міністерстві, дослідження з метою розшифровки етіології грипу та ГРВІ проводиться протягом усього року.

Разом з тим, у МОЗ запевнили, що "в Україні на сьогодні проводиться дооснащення сучасним лабораторним обладнанням і своєчасне забезпечення вірусологічних лабораторій діагностичними препаратами, клітинними культурами та іншими реагентами, що необхідно для ефективної ізоляції та визначення типів вірусів".

Лабораторія вірусології та СНІД має можливість визначити наявність пандемічного вірусу грипу типу А/H1N1 методом ПЛР, а вірусологічні лабораторії санепідслужби - експрес-методом діагностувати не тільки збудників сезонних респіраторних захворювань, а й наявність пандемічного вірусу грипу А/H1N1.