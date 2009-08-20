Померле на Донеччині немовля щеплювалося такою вакциною

4-місячне немовля з Донецької області, смерть якого настала незабаром після щеплення 14 серпня вакциною «Пентаксим», місяць тому вже щеплювалося такою ж вакциною, і реакції на її введення не було.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. головного державного санітарного лікаря Донецької області Михайло КУШНАРЬОВ.

Він ще раз нагадав, що в Донецькій області 17 серпня померла 4-місячна дитина із села Бахмутське (м. Соледар) Артемівського району. Напередодні, 14 серпня, дитина одержала друге щеплення вакциною «Пентаксим» (с.D2213) виробництва Франції, «Санофі Пастер». Перше щеплення ця дитина із села Бахмутське також одержала вакциною «Пентаксим» цієї ж серії місяць тому 10 липня, і реакції на введення вакцини не було.

М.КУШНАРЬОВ зазначив, що вакцина «Пентаксим» призначена для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту і гемофільної інфекції. Введена для використання в Україні та області в 2008 році згідно з наказом Міністерства охорони здоров`я України від 21.08.2008 р. №483. У лікувально-профілактичних установах області, згідно з чинним наказом МОЗ України, здійснюється постійний моніторинг за можливими післявакцинальними реакціями і ускладненням на введення вакцин. За період застосування вакцини «Пентаксим» щеплено близько 40 тис. дітей, при цьому незвичайних реакцій і ускладнень на введення вакцини не виявлено.

М.КУШНАРЬОВ підкреслив, що порушень при транспортуванні і зберіганні вакцини, яка застосовувалася для імунізації дитини із села Бахмутське, а також правил безпечної імунізації і техніки введення препарату не встановлено.

Лікар зазначив, що комісійне розслідування випадку проведене 17-18 серпня за участю провідних фахівців Головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації, Донецького медичного університету, обласної санепідемстанції.

Причиною смерті дитини стали набряк легенів, двостороннє осередкове запалення легенів невстановленої етіології. За попередніми висновками комісії, хвороба і смерть дитини пов`язані з вакцинацією лише за часом.

Остаточні висновки будуть зроблені після завершення патологоанатомічних, бактеріологічних і вірусологічних досліджень.

М.КУШНАРЬОВ також повідомив, що в Донецькій області станом на 18 серпня щеплення вакциною «Пентаксим» (с.D2213) в області одержали 12842 дитини, звичайні місцеві і загальні реакції виявлені в 1,4% з них, що відповідає вимогам безпеки імунобіологічних препаратів.

Але прокуратурою області представлено розпорядження від 19 серпня щодо припинення застосування вакцини «Пентаксим» с.D2213 до остаточного встановлення причин смерті і закінчення перевірки якості та безпеки цієї вакцини, додав М.КУШНАРЬОВ.