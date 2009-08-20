Свіжовичавлений сік рятує від ожиріння

Учені з університету Мінессоти з`ясували, що будь-який свіжовичавлений фруктовий сік запобігає розвитку ожиріння і значно знижує ризик захворювання цукровим діабетом, повідомляє видання MIGnews.com.

У багаторічному дослідженні, результати якого були опубліковані в журналі Experimental Biology, взяли участь більш як 14 тисяч американців (чоловіків і жінок) у віці від 19 років. В результаті аналізу одержаних даних учені змогли з високим рівнем достовірності визначити, що щоденне вживання склянки свіжовичавленого фруктового соку на 38 відсотків зменшує ризик виникнення ожиріння і на 52% - цукрового діабету.

Крім цього, автори статті акцентували увагу читачів наукової праці на тому, що споживачі фруктового соку не відчувають нестачі вітамінів, рідше хворіють на застудні захворювання і демонструють велику фізичну активність, ніж ті, хто не включає свіжовичавлений сік в свій щоденний раціон.

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