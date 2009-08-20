Нетрадиційна медицина заважає лікуванню безпліддя?

Данські учені виявили, що використання методик альтернативної медицини істотно знижує ймовірність успіху при екстракорпоральному заплідненні ("зачаття в пробірці"), повідомляє PhysOrg. Механізми такого взаємозв`язку залишаються невідомими.

Олексій Поляков (Alex Polyakov) і Беверлі Волленховен (Beverley Vollenhoven) з ресурсу Faculty of 1000 Medicine проаналізували дані 700 пар, що скористалися ЕЗ впродовж 12 місяців. Виявилось, що у жінок, що зверталися до методик альтернативної медицини, таким як рефлексологія, акупунктура, лікування травами і ароматерапия, ймовірність успіху при ЕЗ на 30 відсотків нижче, ніж у жінок, що не вдавалися до подібного лікування.

У будь-якому випадку, до тих пір, поки механізми впливу альтернативної медицини на результати ЕЗ не встановлені, дослідники порадили репродуктологам включити в консультування безплідних пар рекомендацію утримуватися від подібних терапевтичних методик.

medportal.ru