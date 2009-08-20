Харків: під час очищення погребу загинули 2 особи
10:04, 20 серпня 2009Країна
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Продукти гниття овочів
Вчора о 12.00 у Харкові у дворі п’ятиповерхового житлового будинку під час очищення погребу через отруєння продуктами гноїння овочів загинули двоє осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, їхні тіла бійцями воєнізованого гірничорятувального (аварійно-рятувального) підрозділу МНС були підняті на поверхню. На місці працювала оперативна група Головного облуправління МНС.
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