Харків: під час очищення погребу загинули 2 особи

Вчора о 12.00 у Харкові у дворі п’ятиповерхового житлового будинку під час очищення погребу через отруєння продуктами гноїння овочів загинули двоє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, їхні тіла бійцями воєнізованого гірничорятувального (аварійно-рятувального) підрозділу МНС були підняті на поверхню. На місці працювала оперативна група Головного облуправління МНС.