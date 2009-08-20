У Донецькій області померло ще одне немовля

У Донецькій області прокуратура доручила провести перевірку смерті ще одного немовляти, в Красноармійському районі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, 17 серпня в Донецькій дитячій міськлікарні №1 померла дитина (3,5 місяця), доставлена до лікувальної установи з Красноармійського району.

За словами керівника прес-служби обласної прокуратури Павла ЗОРІ, відповідно до статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України ця перевірка відноситься до компетенції органів внутрішніх справ.

Він зазначив, що у прокуратури поки що немає підстав говорити про те, що смерть немовляти сталася внаслідок вакцинації або ж через несумлінне виконання медичними або фармацевтичними працівниками своїх професійних обов`язків, хоча прокуратурі відомо, що ця дитина також вакцинувалася «Пентаксимом».

Як повідомляв УНІАН, в Донецькій області за фактом смерті 17 серпня 4-місячного немовляти, жителя сіла Бахмутське (м. Соледар, Артемівський район), було порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов`язків медичним або фармацевтичним працівником, що призвело до смерті неповнолітнього).

Немовля померло в Донецькій міськлікарні №1. 14 серпня йому було зроблене друге щеплення вакциною «Пентаксим» (с.D2213), виробленою у Франції («Санофі Пастер»). Перше щеплення дитині також було зроблено вакциною «Пентаксим» цієї ж серії місяць тому – 10 липня, і реакції на введення вакцини не було.

Медичне розслідування показало, що причиною смерті дитини з села Бахмутське стали набряк легенів, двостороннє осередкове запалення легенів невстановленої етіології. За попередніми висновками комісії, хвороба і смерть дитини пов`язані з вакцинацією лише за часом.

Остаточні висновки будуть зроблені після завершення патологоанатомічних, бактеріологічних і вірусологічних досліджень.

Як повідомив в.о. головного санітарного лікаря Донецької області Михайло КУШНАРЬОВ, у Донецькій області станом на 18 серпня щеплення вакциною «Пентаксим» (с.D2213) в області зроблено 12 тисяч 842 дітям, звичайні місцеві та загальні реакції виявлено у 1,4% з них, що відповідає вимогам безпеки імунобіологічних препаратів.