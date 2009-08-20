Прикордонний катер врятував 4 жителів Ялти

Вчора ввечері екіпаж катера Морської охорони Сімферопольського прикордонного загону приблизно за 700 м від берега підняв на борт і доставив на берег 4 жителів Ялти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, чоловіки віком від 23 до 30 років пливли на надувному матраці. Те, що їх вітром відносить в море, виявив прикордонний наряд поста спостереження «Сарич», за інформацією якого і вийшов на допомогу катер.