Чим корисний шоколад?

Понад 85% корисних флаванолів какао зберігаються в приготованих продуктах типу шоколадної глазурі, напою какао, гарячого шоколаду і в шоколадному печиві. Навіть у шоколадних тортах підтримується антиоксидантна активність флаванолів, стверджують учені Центру здоров`я і харчування Херші /США/.

Раніше було відмічено, що від 50 до 95% захисних флаванолів втрачаються при виготовленні шоколадної випічки. Згодом виявилось, що застосування харчової соди при виготовленні тортів і кексів приводить до підвищення рівня pH і потім втрати антиоксидантів. Тому дослідники рекомендують використовувати для таких кондитерських виробів часткову заміну харчової соди, щоб підтримати нормальний pH-рівень і достатню кількість корисних складників какао.

Як відомо, флаваноли зменшують крихкість кровоносних капілярів, підсилюють дію аскорбінової кислоти, мають седативну дію. Використовуються як протизапальний, противиразковий засіб. Мають кровоспинні властивості, служать хорошими жовчогінними засобами. Останніми роками з`явилися повідомлення про протипухлинну дію флавонолів.

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