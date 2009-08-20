Сімейні сварки зумовлюють частий головний боль у дітей

Сімейні сварки, а також відсутність вільного часу можуть сприяти головним болям у дітей. Такі висновки дослідження німецьких медиків з Університету Геттінгена, які три роки обстежували різні чинники здоров`я і психологічного благополуччя серед 8 тис. 800 школярів від 7 до 14 років.

Від 10 до 30% дітей у всьому світі страждають від періодичних головних болів принаймні один раз в тиждень. Педіатри спробували з`ясувати, яка найбільш часта причина такої медичної проблеми. Як виявилось, регулярні сімейні сварки підвищують ризик головних болів у дітей в 1,8 разу, а недолік вільного часу для особистих занять і хобі двократно збільшують ймовірність дитячих головних болів. Сварки мали особливо сильну негативну дію на здоров`ї дівчаток, підвищуючи частоту головних болів на 25%.

Дівчатка удвічі частіше за хлопчиків відчували симптоми головних болів, принаймні, раз в тиждень.

newsland.ru