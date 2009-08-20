Як гламурні журнали шкодять дітям

Молоді мами часто одержують інформацію про те, як поводитися зі своїм немовлям, з глянцевих жіночих журналів. І це може бути небезпечно, вважають американські дитячі лікарі.

Зворушливі кольорові фото - карапуз, що мирно спить в красивій колисці, - мало кого залишать байдужими. Гламурні журнали щосили експлуатують материнські почуття.

Лікарі Національного центру педіатрії (Вашингтон) проаналізували 24 найпопулярніших глянці з масовими тиражами і переконалися: на кожному третьому знімку сплячих немовлят ті лежать в небезпечних для життя позах.

Дитячий сон давно став предметом уваги учених. Причина - синдром раптової дитячої смерті (SIDS). Так називають смерть здорових малюків від 1 до 4 місяців від народження, яка наступає уві сні без видимих причин. Найчастіше ця біда трапляється, коли діти сплять в одному ліжку з дорослими або на животі. Треба сказати, раніше педіатри радили укладати новонароджених спати в цьому положенні, так у них нібито менше проблем "з черевцем".

На 70% фото в глянцевих журналах американські педіатри розгледіли також, що навколо сплячих дітей часто лежать м`які іграшки, ковдри, рушники і інші предмети, які також небезпечні, - дитина може випадково потрапити в них обличчям і задихнутися.

- Поради, які дають педіатри, і приклади, які мами можуть побачити в журналах, явно розходяться, - вважає керівник дослідження Рейчел Мун.- Потрібно слухати лікарів, а не видавців.

Тетяна Батенєва

izvestia.ru