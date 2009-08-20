Перегляд порно негативно впливає на потенцію

Британські фахівці вивчили вплив порнографічних і еротичних фільмів на здоров`я чоловіків і дійшли висновку, що вони можуть бути небезпечні. Виявилось, що проглядання порнофільмів негативно впливає на потенцію, повідомляє MIGnews.com.

Так, учені дійшли висновку, що у чоловіків, які часто відвідують стриптиз-бари, захоплюються прогляданням еротики або картинок сексуального характеру в інтернеті, удвічі збільшується ризик розвитку простатиту. Причиною виникнення такого захворювання можуть стати застійні явища в статевих органах.

Коли стан фрустрації входить у звичку, порушуються обмінні процеси в статевих органах, що і приводить до застою венозної крові.

Крім того, дуже часто у чоловіків, які захоплюються прогляданням еротичних фільмів, занижена самооцінка і вони мають сексуальні проблеми у стосунках з жінками.

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