Житомир: відкрито відділення рентген-хірургії та радіології

У Житомирській обласній клінічній лікарні відкрито нове ультрасучасне відділення рентген-хірургії та радіології для хворих з ураженням серцево-судинної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, на відкритті відділення голова облдержадміністрації Юрій ЗАБЕЛА повідомив, що воно оснащене унікальним ангіографічним комплексом, що дозволяє без скальпеля оперувати хворих.

«Вартість цього комплексу - 8,5 млн. грн., ще 1 млн. грн. витрачено на ремонт спеціального приміщення і додаткове обладнання», - сказав Ю.ЗАБЕЛА.

За його словами, загалом на відкриття відділення з обласного бюджету було виділено близько 9,5 млн. грн. Тут мають можливість обстежуватися та оперуватися щодня 15 пацієнтів.

«Протягом року у відділенні зможуть пролікуватися близько 2 тисяч хворих на ішемічну хворобу серця, у передінфарктному стані та інших», - уточнив голова Житомирської ОДА.

Для роботи з ангіографічним комплексом в обласній лікарні є кваліфіковані фахівці, спеціалісти навчалися у провідних клінічних центрах Києва – Інституті кардіохірургії імені М.Амосова, Інституті хірургії та трансплантології імені О.Шалімова, Інституті кардіології імені М.Стажеска, а також у Київському міському центрі серця.