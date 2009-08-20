Вакцинацію проти кору і краснухи неможливо поновити

Міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ вважає неможливим поновлення вакцинації проти кору та краснухи у зв’язку із політичною ситуацією в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КНЯЗЕВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції у Кабінеті міністрів.

“Поновлювати вакцинацію після такого скандалу, який зародив сумніви в якості вакцини і в усьому процесі проти кору та краснухи, неможливо. Ми вже трапили у смугу політики, тому, доки не завершаться ці вибори, про таку масову вакцинацію говорити неможливо”, - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

Водночас міністр не змог відповісти на запитання про загрозу виникнення епідемії кору і краснухи у 2012 році через припинення вакцинації після смерті старшокласника з Краматорська Антона Тищенка у травні 2008 року внаслідок щеплення.

“Зараз ми поставимо Академії наук і відповідним службам завдання спрогнозувати можливі епідеміологічні наслідки відмови від вакцинації”, - повідомив міністр.

В.КНЯЗЕВИЧ додав, що через припинення вакцинації Україна не впоралася зі своїми зобов’язаннями перед Всесвітньою організацією охорони здоров’я до 2010 року подолати на своєї території захворювання на кір і краснуху.

За його словами, Україна зверталася до ВООЗ з проханням повернути невикористані вакцини. “Але, на превеликий жаль, жодна країна не відреагувала через дискредитацію самого процесу всередині України. Вакцина якісна і добре зберігається, але ми змушені будемо ухвалювати рішення про утилізацію восени, тому що терміни її придатності проходять. Але вже за свої кошти”, - пояснив В.КНЯЗЕВИЧ.

Міністр наголосив, що утилізація вакцини проти кору та краснухи відбуватиметься відповідно до існуючих правил. “Ми знешкодимо її правильно, відповідно до регламентації виробника. Це буде зроблено безпечно для всіх. Це я гарантую. Але мені буде дуже соромно як міністрові дивитись не цей процес. Це, можливо, сотні життів, які можна було б врятувати”, - зазначив В.КНЯЗЕВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня відповідальний секретар Асоціації психіатрів України, правозахисник, у минулому – політв`язень Семен ГЛУЗМАН висловив побоювання через можливі проблеми з утилізацією невикористаних вакцин.

За його словами, на даний час через призупинення вакцинації залишилися невикористаними «мільйони доз вакцини». «Зараз закінчуються терміни придатності (вакцин), після чого їх, як і будь-який медикамент, не можна використовувати. Повертати потрібно було раніше - не повернули. Що з цим робити? Наскільки мені відомо, в Україні немає сучасних способів утилізації подібних препаратів у таких кількостях. Зрозуміло, що якщо хтось додумається їх «спустити в унітаз», то це буде катастрофа – адже це жива вакцина! У нас існує проблема утилізації й інших біологічних відходів», - пояснив С.ГЛУЗМАН.

У свою чергу, відсторонений судом від процесу адвокат колишнього головного санітарного лікаря України Миколи ПРОДАНЧУКА Микола ШУПЕНЯ додав, що, за оцінками фахівців, пік захворюваності на кір і краснуху припадає саме на період перед 2012 роком, коли в Україні має відбутися фінал Чемпіонату Європи з футболу.